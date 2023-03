POL-HK: Bad Fallingbostel: An Haustür gescheitert; Schneverdingen: Eingebrochen; Soltau: Radfahrerin verletzt; etc.

Polizeiinspektion Heidekreis

01.03. / An Haustür gescheitert

Bad Fallingbostel: Zu einem Einbruchsversuch kam es in der vergangenen Woche in Bad Fallingbostel. Unbekannte versuchten gewaltsam die Haustür eines Einfamilienhauses im Lerchenweg zu Öffnen. Die Täter scheiterten jedoch an der Tür und zogen unverrichteter Dinge wieder ab.

01.03. / Eingebrochen

Schneverdingen: Unbekannte dangen in der vergangenen Woche in ein Wohnhaus Am Wörn. Nachdem die Täter die Terrassentür geöffnet hatten, durchwühlten sie im Inneren sämtliche Räume und verließen den Tatort wieder.

01.03. / Radfahrerin verletzt

Soltau: Zu einem Verkehrsunfall zwischen Auto und Radfahrerin kam es am Mittwoch gegen 19.45 Uhr in Soltau. Ein 49-Jähriger wollte mit seinem VW aus der Bahnhofstraße auf die Bundesstraße 71 in Richtung Neuenkirchen abbiegen und übersah dabei eine 61-Jährige Radfahrerin, die aus der Friedensstraße kam und in die Bahnhofstraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Die Radfahrerin wurde hierbei verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

02.03. / Kraftstoffdiebstahl misslingt

Soltau: Durch Unbekannte wurde am Abend des 02.03., kurz nach 22 Uhr, das Tankschloss einer Sattelzugmaschine auf einem Parkplatz bei Stübeckshorn an der Bundesstraße 71 aufgebrochen. Der Fahrer des Lkw, der sich zu diesem Zeitpunkt noch im Fahrzeug befand, wurde auf die Täter aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Täter unverrichteter Dinge.

02.03. / Versicherungskennzeichen nicht gewechselt Bad Fallingbostel / Soltau / Walsrode / Schwarmstedt: Gleich mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellten Polizeibeamte am Donnerstag im Heidekreis fest. Um 8.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Bad Fallingbostel einen 59-Jährigen, der mit seinem Elektroroller unterwegs war. Der Mann hatte noch keinen neuen Versicherungsschutz für sein Fahrzeug. Um 14.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Mopedfahrer in Soltau. Der 17-jährige Fahrer hatte ebenfalls keinen aktuellen Versicherungsschutz für sein Fahrzeug. Und gegen 15.30 Uhr wurde ein weiterer Elektroroller-Fahrer in der Verdener Straße in Walsrode angehalten. Auch dieser hatte keinen aktuellen Versicherungsschutz. Gegen den 32-Jährigen, sowie die beiden anderen Fahrer wird nun eine Strafanzeige eingeleitet. Diese bekommt auch eine 16-Jährige, die kurz nach 18 Uhr mit ihrem E-Roller in Schwarmstedt angehalten wurde. Auch an diesem Fahrzeug fehlte das aktuelle Versicherungskennzeichen. Das neue Versicherungsjahr beginnt am 01. März, so dass alle Versicherungskennzeichen dann gewechselt sein müssen.

02.03. / 78-Jährige bei Unfall schwer verletzt Schneverdingen: Am Donnerstag kurz vor 18 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Schneverdingen und Heber. Eine 78-jährige Schneverdingerin war auf der Landesstraße 170 Richtung Heber unterwegs, als sie mit ihrem Peugeot aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Baum prallte. Die 78-Jährige musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden.

