POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Pizza-Automat aufgebrochen (09./10.06.2022)

Markelfingen (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend, im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr, in ein Anwesen auf dem Hirschbrunnhof eingebrochen. Der Unbekannte trat die Eingangstür des Hauses ein und gelangte so in den Wohnbereich. Dort öffnete der Einbrecher mehrere Kommoden und verließ das Anwesen anschließend ohne Beute durch die Terrassentür. ...

