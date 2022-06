Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Markelfingen, Lkr. Konstanz) Einbruch auf dem Hirschbrunnhof (10.06.2022)

Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend, im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr, in ein Anwesen auf dem Hirschbrunnhof eingebrochen. Der Unbekannte trat die Eingangstür des Hauses ein und gelangte so in den Wohnbereich. Dort öffnete der Einbrecher mehrere Kommoden und verließ das Anwesen anschließend ohne Beute durch die Terrassentür. Zeugen, die in den fraglichen Abendstunden Verdächtiges im Bereich des Hirschbrunnhofes festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

