Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Schockanruf und Trickbetrug durch vermeintlichen Staatsanwalt

Hildesheim (ots)

Alfeld - (col) Am 02.03.2023, gegen 17:00 Uhr, wird der lebensältere Geschädigte durch einen angeblichen Staatsanwalt angerufen, welcher von einem vermeidlichen Verkehrsunfall des Sohnes des Geschädigten berichtet. Nun soll eine Kaution in Höhe von 90.000 Euro gezahlt werden. Die Tat kann durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert werden, welche beim Verfügungsversuch des Geschädigten misstrauisch wird. Bei dem angeblichen Staatsanwalt handelt es sich um einen Betrüger, der im bekannten Phänomen des so genannten "Schockanrufes" versucht Geld oder Schmuck zu erbeuten.

Die Polizei bittet um besondere Vorsicht bei derlei Anrufen. Es soll in keinem Fall Geld oder andere Wertgegenstände übergeben oder überwiesen werden. Die Täter geben sich als unterschiedlichste Personen, vornehmlich Amtsträger, wie Polizisten, Richter und Staatsanwälte aus. Es sind aber auch Varianten durch angebliche Rechtsanwälte oder Bankmitarbeiter bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell