POL-HI: Unter Drogeneinfluss ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 28.02.2023 geriet die Sauna kurz nach 15:00 Uhr in einem Hotel in der Innenstadt in Brand. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der umliegenden Ortsfeuerwehren löschten das Feuer. Personen wurde nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Brandermittler des 1. Fachkommissariats und Mitarbeiterinnen des Fachkommissariats Forensik führten infolge die Spurensicherung durch und ...

