LPI-J: Drei Schwerverletzte nach Unfall

Ein 61-Jähriger verursachte Montagmittag einen schweren Verkehrsunfall in Jena. Der Mann fuhr mit seinem Pkw VW die Erlanger Allee in Richtung Lobeda-West entlang und wollte nach links in die Stadtrodaer Straße abbiegen. Ein 64-Jähriger war mit seinem Pkw Mazda zur gleichen Zeit auf der Karl-Marx-Allee in Richtung Lobeda-Ost unterwegs. Beim Abbiegen übersah der VW-Fahrer das vorfahrtsberechtigte und entgegenkommende Fahrzeug, so dass es zum Zusammenstoß kam. Sowohl der Unfallverursacher, als auch beide Insassen des Mazdas wurden dabei schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 55.000,- Euro.

