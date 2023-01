LPI-J: Verfassungsfeindliche Graffiti am Autohaus

Apolda (ots) - Am Montag, den 09.01.2023, ereignete sich in der Leutloffstraße in Apolda ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer parkte am Unfallort um sein PKW auszuladen. Als eine 68-jährige VW-Fahrerin an dem parkenden PKW vorbeifuhr, übersah sie die offenstehende Fahrzeugtür und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde zum Glück niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7500,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

