Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Portmonee beim Einkaufen entwendet; Walsrode: Bei Einbruch Tresor entwendet; Schwarmstedt: Katalysatoren entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.03.2023 Nr. 1

08.03 / Portmonee beim Einkaufen entwendet

Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten einem 71jährigen Schwarmstedter am Mittwoch beim Einkaufen in der Aldi-Filiale an der Celler Straße aus der am Körper getragenen Umhängetasche die Geldbörse. Tatzeit: zwischen 12.45 und 13.00 Uhr. Der Schaden wird auf rund 120 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

08.03 / Bei Einbruch Tresor entwendet

Walsrode: Unbekannte drangen von Dienstag auf Mittwoch über eine rückwärtige Tür gewaltsam in ein Geschäft an der Moorstraße ein und entwendeten einen schweren Tresor. Die Hilfsmittel dazu, wie zum Beispiel ein Hubwagen wurden am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz im Bereich Stadtgraben aufgefunden. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Vorwege, während der Tat und/oder beim Abtransport sowie im Nachgang gemacht haben, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

07.03 / Katalysatoren entwendet

Schwarmstedt: In der Zeit zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Dienstag, 07.30 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Autohandels an der Straße Am Varrenbruch und entwendeten von vier Fahrzeugen den Katalysator. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

