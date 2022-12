POL-NB: Zigarettenautomat in Malchow aufgebrochen

Barth (LK VR) (ots) - Am 03.12.2022 wurde dem Polizeirevier Barth ein aufgegriffener Zigarettenautomat in der Bresewitzer Hauptstraße vor dem Restaurant "AndersWie" gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 02.12.2022, 11.30 Uhr bis 03.12.2022, 09.45 Uhr gewaltsam den Automaten und entwendeten aus diesem Zigarettenschachteln sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Der ...

