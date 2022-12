Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Demmin (LK MSE) (ots)

Am Samstag, den 03.12.2022 befuhr eine 22-jährige deutsche VW-Golf - Fahrerin die B 194 aus Richtung Randow kommend in Richtung Rustow. Sie befand sich hinter zwei vorausfahrenden Fahrzeugen, welche sie überholen wollte. Hierzu scherrte sie auf die linke Fahrbahnseite aus und begann den Überholvorgang. Der unmittelbar vor ihr fahrende 40-jährige deutsche Skoda- Fahrer setzte ebenfalls zum Überholvorgang an. Hierbei übersah er das neben ihm befindliche Fahrzeug. In der weiteren Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Die Fahrzeugführerin verlor die Kontrolle, kam mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte anschließend im Straßengraben. Aufgrund des Aufpralls erlitt die Unfallbeteiligte schwere Verletzungen und musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der VW-Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort geborgen werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der männliche Fahrzeugführer blieb unverletzt.

