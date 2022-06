Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Wieder Fahndungserfolg der Bundespolizei im Regionalexpress

Pasewalk (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des gestrigen Tages kontrollierten Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt einen 26- jährigen Deutschen im Regionalexpress 5358 (Stettin- Lübeck). Die Überprüfung des Mannes ergab eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Osnabrück zur Festnahme mit Haftbefehl wegen illegalen Anbau, Herstellung, Handel, Ein-und Ausfuhr, Veräußerung etc. von Betäubungsmitteln. Der Mann hatte eine Geldstrafe in Höhe von 2500,- EUR sowie 883,79 EUR Verfahrenskosten zu zahlen. Ein Teil der Geldstrafe in Höhe von 1000,- EUR wurde vor Ort in der Bundespolizeiinspektion Pasewalk entrichtet. Die restliche Summe, 1500,-Euro, wurde durch eine dritte Person bei der Polizeiwache ESD II. in Osnabrück bezahlt. Die Verfahrenskosten in Höhe von 883,79 Euro konnten nicht beglichen werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell