Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Montabaur (ots)

In den vergangenen Tagen und Wochen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti im Bereich des Konrad-Adenauer-Platz und der Anne-Frank-Realschule in Montabaur. Hierbei wurden durch unbekannte Täter mehrere Wände und ein PKW-Kennzeichenschild besprüht. Des Weiteren wurde versucht, in der Damentoilette am Konrad-Adenauer-Platz mittels eines kleinen Feuers eine Sachbeschädigung herbeizuführen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise (02602-92260).

