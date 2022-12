Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Contwig (ots)

Am Abend des 24.12.22 versuchten gegen 18:00 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Stuttenstück in Contwig zu gelangen. Die Hausbesitzer wurden auf die Personen aufmerksam. Als die Täter angesprochen wurden, flüchteten diese fußläufig in unbekannte Richtung.

Beschreibung der Täter:

1. männliche Person; ca. 30 - 40 Jahre alt, blonde, kurze Haare; normaler Körperbau; schwarze Schuhe, helle Jeans, schwarze Ärmellose Steppjacke, heller Kapuzenpullover 2. männliche Person, ca. 30 - 40 Jahre alt, dunkle, kurze Haare; dunkler Bart, normaler Körperbau, schwarze Schuhe, dunkle Jeans, heller Kapuzenpullover

Die Polizei Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell