Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Pritschenwagen mit Mobiltoiletten gestohlen und nach Unfall geflüchtet

Raunheim (ots)

Einen Pritschenwagen der Marke IVECO, auf dem sich mehrere mobile Toiletten befanden, wurde am Donnerstagmorgen (13.10.), gegen 8.20 Uhr von einem Unbekannten gestohlen. Während der Fahrer des Toiletten-Transports an einer Baustelle in der Mainzer Straße ausstieg und sich erkundigte, wo er die "Dixi"-Klos abladen kann, setzte sich der Täter ins Fahrzeug und fuhr unerkannt davon.

Auf der Flucht touchierte der Toilettendieb wenig später im Ziegelhüttenweg ein am Fahrbahnrand geparktes Auto, beschädigte hierbei das Fahrzeug und fuhr einfach weiter. Der Pritschenwagen wurde anschließend in der Liebfrauenstraße verlassen aufgefunden. Von dem Täter fehlte jede Spur.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) oder der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

