HZA-K: Rund 70 Tabakdosen sichergestellt und Verstöße bei mehr als jedem dritten Beschäftigten festgestellt - Zoll beteiligt sich an zweitägigen Kontrollen in Köln

Köln (ots)

An den vergangen beiden Tagen (2.12. und 3.12.), hat sich der Zoll gemeinsam mit der Polizei an der Kontrolle von Shisha-Bars, Wettbüros, Gaststätten und Kiosken in den Kölner Stadtteilen Chorweiler und Nippes unter Leitung des Ordnungsdienstes der Stadt beteiligt. Von den frühen Abendstunden bis in die Nacht hinein, waren jeweils zehn Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz und überprüften 17 Objekte.

"In beinah jeder Shisha-Bar hatten wir einen Treffer und haben mehr als 70 Tabakdosen sichergestellt. Gegen die betroffenen Barbetreiber wurden noch vor Ort Ermittlungsverfahren eingeleitet und sie werden demnächst Anhörungsschreiben der Straf- und Bußgeldstelle er-halten", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Zudem wurden in den kontrollierten Objekten 27 angetroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüft. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht in fünf Fällen der Verdacht, dass der Barbetreiber diese nicht oder falsch zur Sozialversicherung gemeldet hat. Bei vier befragten Angestellten gibt es konkrete Hinweise darauf, dass der Mindestlohn nicht gezahlt wird und in einem Fall wurden Ermittlungen hin-sichtlich Sozialleistungsmissbrauch aufgenommen.

"Bei der Zusammenstellung der Objekte für den Einsatz, hat auch unsere Finanzkontrolle Schwarzarbeit Prüfobjekte gemeldet, zu denen uns anonyme Hinweise auf Schwarzarbeit und Mindestlohnunterschreitung vorlagen. Dass wir bei mehr als jedem dritten Beschäftigten Verstöße festgestellt haben, macht die Notwendigkeit unserer Kontrollen deutlich", so Ahland weiter.

