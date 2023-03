Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch: Hausbewohner rechtzeitig zurück; Schneverdingen: GPS-Gerät gestohlen; Timmerloh: Brand in Wohngemeinschaft

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.03.2023 Nr. 1

09.03 / Einbruch: Hausbewohner rechtzeitig zurück

Schneverdingen: Unbekannte hebelten am Donnerstagabend, gegen 22.55 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Wilhelm-Busch-Straße auf, wurden aber von den zurückkehrenden Bewohnern gestört und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

08.03 / GPS-Gerät gestohlen

Schneverdingen: Unbekannte betraten in der Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch, 08.00 Uhr eine geschlossene Maschinenhalle auf einem Grundstück an der Surbosteler Straße und entwendeten aus einem Traktor der Marke John Deere das GPS-Empfängergerät. Der Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

10.03 / Brand in Wohngemeinschaft

Timmerloh: Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände eines Gestüts - in den Räumen einer Wohngemeinschaft - zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

10.03 / Unfall auf der L170 - ein Schwerverletzter

Schneverdingen: Am frühen Freitagmorgen kam es auf der L170, Schneverdingen - Heber, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wich der 23jährige Fahrer eines Rettungswagens einem Ast aus, fuhr auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Der 61jähriger Fahrer aus Schneverdingen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten aus dem Fahrzeugwrack. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

09.03 / Unfall: Vorfahrt missachtet (Foto anbei)

Buchholz: Im Kreuzungsbereich L190 / K154, auf der sogenannten Weghauskreuzung, kam es am Donnerstag, gegen 13.18 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligte verletzt wurden. Der 22jährige Fahrer eines Dodge fuhr in die Kreuzung ein und übersah dabei eine 60jährige Frau aus der Wedemark, die mit ihrem Pkw Skoda vorfahrtsberechtigt die L190 in Richtung Essel befuhr. Ihr Pkw kollidierte anschließend mit der Ecke eines Wohnhauses. Beide Beteiligte wurden bei dem Zusammenstoß schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell