Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Kupferkabel entwendet; Soltau: Portmonees gestohlen - Geld abgehoben; Neuenkirchen: Einbruch in Einfamilienhaus; Hope: Unfall: Katze ausgewichen - 35.000 Euro Schaden

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.03.2023 Nr. 1

13.03 / Kupferkabel entwendet

Neuenkirchen: Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte von einer Baustelle an der Brochdorfer Straße zwei Kabeltrommeln mit Kupferkabel. Die leeren Trommeln wurden später in einem etwa 100 Meter entfernten Waldstück aufgefunden. Der Schaden beträgt rund 13.600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 in Verbindung zu setzen.

13.03 / Portmonees gestohlen - Geld abgehoben

Soltau: Einer 72jährigen Soltauerin wurde am Montagmittag, in der Zeit zwischen 12.00 und 12.15 Uhr in der Aldi-Filiale an der Straße Böhmheide das Portmonee aus dem Einkaufswagen entwendet. Anschließend hoben die Täter mit der erlangten EC-Karte 1.000 Euro vom Girokonto des Opfers ab. Zwischen 13.50 und 15.30 Uhr schlugen die Täter erneut in derselben Filiale zu. Diesmal war eine 79jährige Soltauerin das Opfer. Ihr wurde das Portmonee mit 680 Euro Bargeld gestohlen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

13.03 / Einbruch in Einfamilienhaus

Neuenkirchen: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Lindenstraße ein, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise zum Geschehen bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

13.03 / Unfall: Katze ausgewichen - 35.000 Euro Schaden

Hope: Ein 19jähriger Autofahrer kam am Montagabend, gegen 21.20 Uhr auf der Hauptstraße, unmittelbar nach einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Pkw. Der unverletzte Heranwachsende gab an, einer Katze ausgewichen zu sein. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell