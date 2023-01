Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich Hilders

Fulda (ots)

Unfall mit hohem Sachschaden - Insassen bleiben unverletzt Glück im Unglück hatten am heutigen Mittwoch, den 11.01.2023, gegen 07:00 Uhr zwei polnische Handwerker mit ihrem Firmenfahrzeug auf der K160. Auf der Landstraße zwischen Abtsroda und Schwarzerden kam der Firmenwagen der beiden Handwerker, ein silberner Mercedes, in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet hierbei in die abfallende Böschung, überfuhr ein Verkehrsschild, rammte neben der Fahrbahn liegende Baumstämme und kam schließlich an einer beginnenden Leitplanke zum Stehen. Wie durch ein Wunder blieben der 29-jährige polnische Fahrer, sowie sein ebenfalls 29-jähriger polnischer Mitfahrer unverletzt. Das Fahrzeug wurde unfallbedingt stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Am Verkehrsschild und an der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 32.500EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell