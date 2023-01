Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen

FD

Unfall

Petersberg. Ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (10.01.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 17.15 Uhr die Ignaz-Komp-Straße aus Richtung Justus-Liebig-Straße kommend in Richtung Pacelliallee. An der dortigen rot zeigenden Lichtzeichenanlage hielt er nach momentanem Kenntnisstand auf der Geradeausspur in Höhe der Zufahrt eines dortigen Lebensmittelmarktes an. Ein 60-jähriger BMW-Fahrer befuhr zeitgleich die Ignaz-Komp-Straße in gleicher Richtung auf der Rechtsabbiegespur bei grün anzeigender Ampel. Eine 58-jährige VW-Fahrerin, die vom Parkplatz des Marktes nach links auf die Ignaz-Komp-Straße in Fahrtrichtung der Kreuzung zur Pacelliallee einfahren wollte, stieß plötzlich aus bisher ungeklärter Ursache gegen den wartenden Pedelec-Fahrer und kollidierte anschließend mit dem auf der rechten Fahrspur befindlichen BMW. Der Pedelec-Fahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.200 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen zwischen Giesel und Neuhof

Neuhof. Am Mittwoch (11.01.) kam es, gegen 7:20 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Giesel und Neuhof. Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer aus der Gemeinde Neuhof befuhr nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen mit seinem Renault Master die Landstraße 3206 aus Richtung Giesel kommend in Fahrtrichtung Neuhof. Im Fahrzeug befanden sich außerdem noch ein 31-jähriger und ein 61-jähriger Mitfahrer - beide aus der Gemeinde Neuhof. In Höhe des Kaliberges kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve zunächst nach rechts auf die Bankette ab. Anschließend schleuderte der Lkw über die Fahrbahn und prallte letztendlich gegen einen Baum rechtsseitig der Fahrbahn. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwerverletzt und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizeiposten Neuhof

Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Buchenau. Am Mittwoch (11.01.), gegen 7 Uhr, befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin die L 3170 aus Richtung Buchenau kommend in Richtung Arzell. Nach einer Linkskurve, auf Höhe der dortigen Fahrrad- und Fußgängerbrücke, kam ihr nach momentan vorliegenden Erkenntnissen auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegen, der zuvor mehrere Fahrzeuge überholt hatte. Trotz eines Ausweichmanövers der 42-jährigen Fahrerin nach rechts, kam es beim Einscheren des entgegenkommenden Pkw auf dessen Fahrbahn zu einem Zusammenprall der beiden linken Außenspiegel. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls durch das Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich bitte mit der Polizeistation Hünfeld unter der Tel.-Nr.: 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Dienstag (10.01.), gegen 14.15 Uhr, befuhr eine 40-jährige Wildecker Pkw-Fahrerin mit ihrem Kia die L 3251 aus Richtung Bebra-Weiterode kommend in Richtung Ronshausen. Ein weiterer 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg fuhr mit seinem Honda hinter der Fahrerin in gleiche Richtung. In Höhe eines dortigen Hotels wollte die Pkw-Fahrerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links abbiegen und kam verkehrsbedingt zunächst zum Stehen. Der 32-Jährige erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Kia auf. Ein 48-jähriger Mitfahrer im Pkw aus Wildeck wurde leichtverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 7.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

