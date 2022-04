Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unterwegs mit spanischen Führerschein -Fahren ohne Fahrerlaubnis

Altrip (ots)

Am 27.04.2022 gegen 14:00 Uhr wurde der Führerschein eines 32-jährigen Mannes im Rahmen einer Unfallaufnahme in der Wilhelmstraße überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Fahrerlaubnis ursprünglich in Argentinien erworben und anschließend in Spanien prüfungsfrei umgetauscht wurde. Der Fahrer ist nicht berechtigt mit diesem Führerschein in Deutschland ein fahrererlaubnispflichtiges Fahrzeug zu führen. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel wurde an den Beifahrer, welcher eine gültige Fahrerlaubnis hatte, ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell