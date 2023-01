Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickbetrug Haustürgeschäft

Fulda (ots)

Fulda. Zwei Unbekannte klingelten am Dienstagnachmittag (10.01.) an der Haustür einer 85-jährigen Frau aus Fulda und stellte sich als Handwerker vor. Als die Fuldaerin einen der Männer in ihre Wohnung ließ, wurde ihr erklärt, dass es in der Straße vor dem Haus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und man nun sämtliche Wasserhähne in der Wohnung überprüfen müsse. Die Dame glaubte den Angaben und führte einen von ihnen in ihr Badezimmer. Der andere Täter begab sich unbemerkt in die Wohnung und stahl Schmuckstücke und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Geschädigte bemerkte den Trickbetrug erst nachdem alle Personen ihre Wohnung verlassen hatten. Sie kann die Täter folgendermaßen beschreiben: Täter 1 war männlich, circa 180 cm groß, von kräftiger Statur, circa 50 Jahre alt, hatte graue Haare und trug eine dunkelgraue Windjacke. Täter 2 war ebenfalls männlich, circa 155 cm groß, von schlanker Statur und trug eine Fleece-Jacke.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Bei sogenannten Haustürgeschäften geben sich Betrüger als Handwerker aus. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Nicht selten fordern die Kriminellen bereits im Voraus hohe Geldbeträge für in Aussicht gestellte Arbeiten, die tatsächlich jedoch niemals durchgeführt werden oder sie erbringen mangelhafte oder schlechte Leistungen, die zudem noch eine völlig überteuerte Rechnung nach sich ziehen. In anderen Fällen lassen die Schwindler die Haustüren der späteren Geschädigten hinter sich geöffnet und ermöglichen es so weiteren Tätern unbemerkt in die Wohnräume zu gelangen und Wertgegenstände zu stehlen.

Wichtig ist: - Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen Firma (Gibt es die Firma überhaupt und liegen Rezensionen vor?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! - Zahlen Sie nicht im Voraus für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung, bevor Sie deren tatsächliche Identität nicht klären konnten und versichern Sie sich immer, dass Ihre Haustüre nach Betreten der Räumlichkeiten geschlossen ist.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell