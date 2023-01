Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der BAB 5 - Pkw überschlägt sich - drei Personen leicht verletzt

Am Mittwoch, dem 11.01.2023, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, Gemarkung Gemünden (Felda), Frankfurt am Main in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Homberg (Ohm) und Alsfeld/West, ein Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Auf dem zweispurigen Autobahnabschnitt fuhren die beiden unfallbeteiligten Pkw auf dem linken Fahrstreifen hintereinander. Etwa in Höhe Km 413,500 fuhr der Fahrer eines Pkw VW aus bisher unbekannten Ursachen auf einen vorausfahrenden Pkw Citroen auf. Beide Fahrzeuge wurden infolge des Aufpralls nach links in die Betongleitschutzwand gedrückt. Von dieser wurden beide Pkw wieder nach rechts in Richtung des Standstreifens abgewiesen. Der Pkw VW überschlug sich hierbei und kam auf dem Standstreifen, auf dem Dach liegend, zum Stillstand.

Der 18-jährige Fahrer des Pkw VW, sowie die beiden Insassen des Pkw Citroen, wurden infolge des Verkehrsunfalls leicht verletzt und mittels RTW, zwecks medizinischer Versorgung und weiterer Untersuchungen, in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Eingesetzt waren neben Beamten der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld drei RTW, ein NEF und die Autobahnmeisterei Alsfeld.

Für die Dauer der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme sowie die Bergung- und Reinigungsarbeiten konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld / i. A. Schöbel, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell