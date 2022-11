Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(hei) Am Sonntag, dem 27.11.2022 um 16:15 Uhr, befuhr ein 85-jähriger Mann aus Bad Nenndorf mit seinem Pkw Skoda in Bad Nenndorf die Straße Horster Feld in Rtg. Horster Straße. Plötzlich kam der Fahrzeugführer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Graben und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.

Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten war der Unfallverursacher bereits von Unfallzeugen aus dem Pkw befreit worden.

Eine Überprüfung ergab, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Daraufhin wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht.

Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Gegen den Unfallbeteiligten wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell