Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Diebstahl von E-Bike

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag (20.03.2023) 22:00 Uhr und Dienstag (21.03.2023) 05:00 Uhr in der Rosa-Leibfried-Straße in Maichingen ein E-Bike. Das graue Zweirad der Marke "Centurion" vom Typ "Country Tour R960" war in einem Carport abgestellt und mit zwei Schlössern gesichert gewesen. Die Täter knackten mutmaßlich die Schlösser und entwendeten das rund 3.800 Euro teure E-Bike. Der Polizeiposten Machingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell