POL-FR: Schopfheim: Plane an Lkw aufgeschlitzt

Freiburg (ots) - Ein in Brand gesetzter Mülleimer im Gebäude des Bildungszentrums in der Stuttgarter Straße in Denzlingen löste am Donnerstagmittag, gegen 13:30 Uhr, einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Mülleimer in einem Toilettenraum schnell gelöscht werden. Die Schüler wurden vorsorglich aus dem ...

mehr