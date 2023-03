Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Leichenfund am Enzufer

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (22.03.2023) wurde gegen 11:20 Uhr am Ufer der Enz im Bereich der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen von Passanten die Leiche einer Frau entdeckt. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um eine 41-jährige Frau aus dem Landkreis Heilbronn handelt. Diese hatte vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand am 19.03.2023 das Krankenhaus in Bietigheim-Bissingen verlassen und galt seitdem als vermisst (Link zur Vermisstenfahndung des Polizeipräsidiums Heilbronn: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5468085). Die näheren Umstände zum Tod der Frau sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

