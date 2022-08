Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Straßenverkehrsgefährdung durch rücksichtsloses Überholen

Uslar (ots)

Uslar/Schönhagen, B497, zwischen Neuhaus und Schönhagen

Freitag, 19.08.2022, 10:35 Uhr

USLAR (schu) - Eine 28-jährige Autofahrerin aus Göttingen befuhr die B497 aus Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr mit einem silbernen Kombi mit Northeimer-Zulassung (NOM) die B497 in entgegengesetzter Richtung und überholte trotz unklarer Verkehrslage einen vor ihm fahrenden Pkw. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Pkw zu verhindern, musste die 28-Jährige eine bis zum Stillstand führende Vollbremsung einleiten. Hierbei wurde die 28-jährige leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer setzte ungeachtet dessen seine Fahrt in Richtung Neuhaus fort.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571-926000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell