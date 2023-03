Ludwigsburg (ots) - Der größere Einsatz in Sindelfingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5467926) konnte erfolgreich beendet werden. Es handelte sich um eine Bedrohungslage in einem Wohngebäude. Die Tatverdächtige konnte zwischenzeitlich unverletzt festgenommen werden. Nähere Informationen folgen in einer Pressemitteilung in Abstimmung mit der ...

