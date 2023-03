POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Aktuell größerer Polizeieinsatz in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, da sie das Brems- und das Gaspedal miteinander verwechselte, kollidierte eine 80 Jahre alte Mercedes-Lenkerin am Montag (20.03.2023) gegen 11:35 Uhr in der Brunnenstraße in Bietigheim-Bissingen mit einem Gartenzaun. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Pkw auf die linke Seite und kam zwischen einem geparkten Fahrzeug und dem Zaun zum Liegen. Die 80-Jährige wurde mit leichten ...

