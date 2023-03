Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrzeug nach technischem Defekt ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten am Samstag (18.03.2023) gegen 21:40 Uhr ein brennendes Fahrzeug auf der B 27 im Bereich der Abfahrt zum Gewerbegebiet Tammerfeld. Es stellte sich heraus, dass ein 40-jähriger Mann mit seinem Toyota Prius von Ludwigsburg in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs war und zunächst selbst ungewöhnliche Geräusche aus dem Motorraum vernahm. Nachdem er auch von mehreren anderen Autofahrenden darauf aufmerksam gemacht worden war, dass mit seinem Toyota etwas nicht stimmte, hielt der 40-Jährige am rechten Fahrbahnrand an und stieg aus. Unmittelbar danach stellte er Funken aus dem Motorraum fest, welche schließlich das Auto komplett in Brand setzten. Die Feuerwehr rückte mit 13 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen aus und konnte das Feuer löschen. Das vollständig ausgebrannte Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Den Umständen nach ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

