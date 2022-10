POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Trunkenheitsfahrt auf der A 1 mit Gefährdung des Verkehr +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis, Offener Vollstreckungshaftbefehl

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 14. Oktober 2022, gegen 13:20 Uhr, wurde über den Notruf ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße 'Am Dulshorn' in Wildeshausen gemeldet. Am Einsatzort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Rauchentwicklung in der Küche einer Wohnung feststellen. Alle Bewohner des Hauses befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits ...

