Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Buntmetall in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben in Tossens mehrere Fallrohre aus Kupfer von zwei Geschäftshäusern entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 12. Oktober 2022, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 13. Oktober 2022, 07:30 Uhr, demontierten sie die Fallrohre an den Häusern in der Tossenser Straße. Da die einzelnen Segmente mehr als zwei Meter lang waren, muss für den Abtransport ein Fahrzeug (Kleintransporter, Pritschenwagen) mit entsprechender Ladefläche oder ein Anhänger zum Einsatz gekommen sein. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

