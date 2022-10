Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Kindergarten

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Im Zeitraum von Samstag (01. Oktober 2022), 16:30 Uhr und Dienstag (04. Oktober 2022), 06:20 Uhr, kam es in Goch zu einem Einbruch in einen Kindergarten an der Boxteler Straße. Der oder die Täter hebelten die Nottür der Turnhalle auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Dort öffneten und durchsuchten sie mehrere Schränke sowie Schubladen und hebelten einen Tresor auf. Was die Täter entwendeten, kann bislang noch nicht abschließend gesagt werden.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

