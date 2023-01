POL-BOR: Kreisverkehr Büren wieder freigegeben

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, St.-Georg-Platz/Schanze; Tatzeit: 17.01.23, 18.50 Uhr; Am Dienstag befanden sich zwei Niederländer (16 und 19 Jahre alt, aus Winterswijk und Lichtenvoorde) in Begleitung zweier Freunde im Bereich St.-Georg-Platz/Schanze, als zwei junge Männer an ihnen vorbeiliefen. Diese kehrten kurz darauf um und bedrohten die beiden Geschädigten. Einer der Täter nutzte dazu einen Elektroschocker, der ...

mehr