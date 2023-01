POL-BOR: Kreisverkehr Büren nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Reken (ots) - Tatort: Reken, Hauptstraße; Tatzeit: 18.01.2023, ca. 04.30 Uhr; Gesprengt haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Reken einen Geldautomaten. Die Explosion richtete nicht nur an dem Automaten sondern auch an dem Gebäude (Wohn- und Geschäftshaus) an der Hauptstraße Schäden an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zu der Tat kam es gegen 04.30 Uhr. Nach Angaben von Zeugen flüchteten mehrere ...

