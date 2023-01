Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Geldautomat gesprengt

Reken (ots)

Tatort: Reken, Hauptstraße; Tatzeit: 18.01.2023, ca. 04.30 Uhr;

Gesprengt haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Reken einen Geldautomaten. Die Explosion richtete nicht nur an dem Automaten sondern auch an dem Gebäude (Wohn- und Geschäftshaus) an der Hauptstraße Schäden an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zu der Tat kam es gegen 04.30 Uhr. Nach Angaben von Zeugen flüchteten mehrere Personen vom Tatort. Sie entfernten sich mit einem dunklen PKW, bei dem es sich um ein Modell vom Typ Audi A6 handeln soll. An diesem befand sich ein Kennzeichen mit der Städtekennung W für Wuppertal. Die Flucht führte in Richtung A 31 und dann über die Autobahn - vermutlich in Richtung Dorsten.

Nach dem derzeitigen Stand entwendeten die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei leitete intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein, die bislang nicht zur Festnahme der Täter führten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000 bei der Kriminalinspektion I in Borken. Dies gilt insbesondere auch für Zeugen, die Foto- oder Videoaufnahmen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen angefertigt haben: Diese können hochgeladen werden beim Hinweisportal der Polizei unter "https://nrw.hinweisportal.de/". (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell