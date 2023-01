Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 572

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, L 572, zwischen der L 608 und dem Ortseingang Stadtlohn;

Unfallzeit: 16.01.2023, 10.15 Uhr;

Am Montagmorgen befuhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Vreden gegen 10.15 Uhr die L 572 von Ahaus kommend in Richtung Stadtlohn. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Die Fahrerin erlitt dabei schwerste Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Münster geflogen. Rettungskräfte brachten den verletzten 31-jährigen Beifahrer aus Vreden mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die L 572 in beide Fahrtrichtungen bis 13.45 Uhr. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der zerstörte Kleinwagen wurde aus dem Graben geborgen und abgeschleppt. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell