Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallbeteiligter stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, L560; Unfallzeit: 15.01.23, ca. 21.05 Uhr;

Am Sonntagabend kam ein 37 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus auf der L560 in Höhe des Parkplatzes Vredener Dyk nach rechts von der Straße ab. Er wurde dabei leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro. Der 37-Jährige gab an, er sei einem auf der Fahrbahn liegenden Reh ausgewichen - die Polizeibeamten fanden weder ein totes Reh noch ein anderes Hindernis auf der Fahrbahn. Da der Ahauser unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration und den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. (fr)

