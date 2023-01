Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

Autofahrer durch Fahrstreifenwechsel abgedrängt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße; Unfallzeit: 13.01.23, 23.00 Uhr; Am Freitag befuhr ein 50 Jahre alter Autofahrer aus Rhede gegen 23.00 Uhr die Münsterstraße aus Richtung Innenstadt kommend. Kurz vor der Kreuzung "Münsterstraße/Uhlandstraße/Lönsstraße" befuhr er den rechten Fahrstreifen - leicht versetzt vor ihm befand sich auf dem linken Fahrstreifen ein dunkler Kleinwagen. Dessen Fahrer wechselte plötzlich den Fahrstreifen, so dass der 50-Jährige nach rechts ausweichen musste und in ein Straßenbeet fuhr. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten auf dem Lönsweg fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

