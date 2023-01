Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Schanze; Unfallzeit: 12.01.2023, zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr; Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer richtete an einem geparkten VW Bulli einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro an und flüchtete, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der rote Kleinbus hatte am Donnerstag in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Schanze gestanden und wurde an der ...

mehr