POL-BOR: Bocholt - Polizeibekannter Randalierer fällt wieder auf

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Wallstraße; Unfallzeit: 14.01.23, zwischen 09.15 Uhr und 09.40 Uhr; Am Samstagmorgen stellte ein Autofahrer seinen schwarzen Audi A3 gegen 09.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Wallstraße ab, wo dieser bis ca. 09.40 Uhr stand. Später stellte der Ahauser einen Schaden an der Beifahrerseite seines Pkws fest. Als er gegen 09.40 Uhr von der mutmaßlichen Unfallstelle ...

