POL-LB: Ludwigsburg: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Fahrradfahrer befuhr am Freitag gegen 19:00 Uhr mit seinem E-Bike die Hauffstraße und missachtete dabei an der Einmündung zur Mörikestraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fiat. Der 42 Jahre alte Fahrer des Fiat konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Radfahrer mit der linken Fahrzeugfront. In der Folge wurde er über die Motorhaube abgewiesen und prallte gegen die Windschutzscheibe. Direkt nach dem Zusammenstoß reparierte der Radfahrer sein E-Bike notdürftig und stieß es dabei mehrmals gegen einen am Straßenrand geparkten VW und beschädigte diesen ebenfalls. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt in Richtung Albrechtstraße. Laut Zeugenaussagen war der Fahrradfahrer vermutlich alkoholisiert und unfallbedingt leicht verletzt. Der Radfahrer konnte in der daraufhin eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 6000 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen sich unter der 07141/185353 zu melden.

