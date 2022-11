Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im westlichen Ortsrand von Affalterbach ein. Um ins Gebäude zu gelangen wurde die Terrassentüre aufgehebelt. Im Anschluss wurde das komplette Wohnhaus durchsucht und Bargeld sowie Schmuck in einem 5-stelligen Wert entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach a.N. unter 07144/900-0 entgegen.

