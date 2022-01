Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beim Ausweichen in die Leitplanke geprallt

A 63/Alzey (ots)

Vermutlich weil er abgelenkt war, prallte ein 33-jähriger PKW-Fahrer am 27.1.2022 gegen 23:35 Uhr auf der A 63 in Höhe der Weinheimer Talbrücke in die Leitplanken. Er gab bei der Unfallaufnahme an, zunächst ausreichenden Abstand zu einem vorausfahrenden LKW gehabt zu haben, als er plötzlich merke, dass sich der Abstand erheblich verringert hatte. Er habe dann versucht auszuweichen, aber die Kontrolle über seinen PKW verloren und sei dann in die Leitplanke geprallt. Am PKW des Mannes entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Der 33-Jährige, dessen PKW abgeschleppt werden musste, blieb unverletzt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell