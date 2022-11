Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterließen bislang unbekannte Täter, als sie zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 12:00 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Lilienstraße in Erdmannhausen aufhebelten, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

