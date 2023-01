Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Verkehrsunfall

Beide Unfallbeteiligten geben an, bei GRÜN gefahren zu sein

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Gronauer Straße/Burloer Straße; Unfallzeit: 15.01.23, ca. 11.30 Uhr;

Am Sonntag kam es auf der Kreuzung Gronauer Straße/Burloer Straße zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Autofahrer beteiligt waren. Einer hatte die Gronauer Straße befahren, der andere die Burloer Straße. Beide geben an, "GRÜN" gehabt zu haben. Die Ampel wies bei der Überprüfung durch die Polizei keinen Defekt auf, so dass einer der Beteiligten die Unwahrheit gesagt hat. Bei dem Unfall entstand ausschließlich Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell