Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorrad weder zugelassen noch versichert

Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße; Tatzeit: 15.01.23, ca. 15.20 Uhr;

Das Bauchgefühl trügte nicht ... am Sonntagnachmittag nahmen Polizeibeamte gegen 15.20 Uhr auf dem Gelände eine Tankstelle einen Sachverhalt auf, als sie auf ein Motorrad aufmerksam wurden, welches von dem Gelände auf die Dingdener Straße abbog. Bei der Überprüfung des Kennzeichens konnte dieses nicht im System gefunden werden, so dass die Beamten zunächst an einen Ablesefehler glaubten und dem Motorrad hinterherfuhren. Es war aber kein Ablesefehler - an dem nicht versicherten Motorrad war ein falsches Kennzeichen angebracht. Zudem ist der 47-jährige Fahrer aus Bocholt nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizisten stellten das Kennzeichen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell