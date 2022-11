POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: PKW-Fahrerin fährt unter Anhänger und wird leicht verletzt; Einbruch in Reihenhaus; LKW fährt in Graben- länger andauernde Bergungsarbeiten.

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Hatten - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzen Personen-

Am Freitag, den 18.11.2022, gegen 18:35 Uhr, kam es auf der "Hatter Landstraße" (L 872) zu einem Auffahrunfall zwischen einer 41-jährigen PKW-Führerin aus Oldenburg und einem 54-Jährigen aus Hatten, der eine landwirtschaftlichen Zugmaschine mit einem Anhänger führte. Die PKW-Führerin befuhr mit ihrem Renault Twingo die "Hatter Landstraße" in Richtung Oldenburg. In Höhe der "Dorfstraße" stieß sie dann aus bisher ungeklärter Ursache mit dem vor ihr befindlichen landwirtschaftlichen Gespann zusammen. Hierbei geriet die 41-Jährige mit ihrem PKW unter den Anhänger, wodurch sie und ihre 10-jährige Mitinsassin aus Wildeshausen leicht verletzt wurden. Beide Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Oldenburg verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Renault Twingo musste durch ein hiesiges Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Am landwirtschaftlichen Anhänger entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der übrige Fahrzeugverkehr zeitweise abgleitet werden.

Hatten-Sandkrug -Einbruch in ein Reihenhaus-

In der Zeit von Donnerstag den 17.11.2022, 15:30 Uhr bis Freitag, den 18.11.2022, 17:30 Uhr, kam es im "Sandkruger Weg" zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Zurzeit unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten das Inventar. Zum erlangten Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Polizei in Wildeshausen (Tel.: 04431-941-115) entgegen.

Dötlingen - Sattelzugmaschine mit Gefahrgut kommt von der Fahrbahn ab-

Am Freitag, den 18.11.2022, um 18:45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Litauer mit seiner polnischen Sattzugmaschine mit Auflieger die B 213 in Richtung Wildeshausen und kam aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Straßen "Landriede" und "Bei der Schenke" nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet er über die Berme in einen nicht wasserführenden Graben. Der "40-Tonner" kam im Graben auf seiner rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Laut einer am Auflieger angebrachten Gefahrguttafel war dieser mit einer umweltgefährdeten Flüssigkeit beladen. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht, da kein Behälter beschädigt wurde und somit keine Flüssigkeit ausgelaufen war. Aus organisatorischen Gründen kann die Bergung der Sattelzugmaschine mit seinem Auflieger erst am Samstag, den 19.11.2022 in der Zeit von 09:00 Uhr bis voraussichtlich 13:00 Uhr durch ein hiesiges Bergungsunternehmen erfolgen. Die B 213 wird aus diesem Grunde zwischen den Ortschaften "Brettdorf" und "Hengsterholz" in beide Fahrtrichtungen durch die Straßenmeisterei Delmenhorst gesperrt.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest

