Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Drei Verletzte nach Zusammenstoß auf dem Aueweg

Bramsche (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Ford "Focus" den "Aueweg" von Rieste in Richtung Bramsche. An der Kreuzung "Riester Damm" übersah der Bramscher eine von links kommende 49-Jährige mit ihrer 10-jährigen Tochter in ihrem VW "Tiguan". Dies führte zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Fahrerin aus Rieste und ihre Tochter wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und sie wurden abgeschleppt.

