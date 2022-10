Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Drei Verletzte nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Badbergen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:38 Uhr befuhren ein 25-Jähriger und ein 53-jähriger Beifahrer mit einem Ford "Transit" in Badbergen die B68 in Richtung Cloppenburg. In Richtung Bersenbrück befuhr ein 58-Jähriger die B68 mit seinem Ford "Mustang." Der junge Essener fuhr langsam und kam dem Fahrer aus Essen aus bislang ungeklärter Ursache auf seiner Fahrbahn entgegen. Es kam zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 30.000 Euro.

